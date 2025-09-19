El Chelsea y el Bayern, principales escollos del Barcelona en la fase liga

El cuadro azulgrana jugará en casa ante Bayern (GER), Benfica (POR) y Lovaina (BEL), y visitará a Chelsea (ING), Roma (ITA) y Paris FC (FRA).

De esta manera, el cuadro de Pere Romeu volverá a encontrarse con su víctima, el Chelsea, que no ha logrado nunca ganar una eliminatoria, aunque sí un partido, ante el equipo barcelonista.

El último precedente entre ambos equipos se remonta a las semifinales de la temporada pasada, que se decidió con un de 8-2 en el global de los dos partidos a favor de las catalanas.

Esta vez, sin embargo, no se verán las caras en una eliminatoria, sino en un partido único en casa de las británicas y en un choque correspondiente a la fase de liga, dónde ambos equipos lucharán por formar parte de los cuatro primeros y así pasar directamente a cuartos de final.

El otro rival del Barça encuadrado en el primer bombo -el de mayor coeficiente- será el Bayern de Múnich alemán, también un viejo conocido del Barcelona contra el que ya se vieron las caras dos campañas atrás en fase de grupos y con una victoria para cada equipo.

Las campeonas de la competición teutona son uno de los equipos que más se ha reforzado esta campaña de verano después de caer el año pasado en cuartos ante el OL Lyonnes.

Del segundo bombo, el Barça tendrá como rivales a la Roma y al Benfica portugués, ambos también rivales conocidos en cursos anteriores y siempre con resultados favorables a las azulgrana a excepción de un intrascendente pero sufrido empate contra las lusas en la fase de grupos de hace dos cursos.

Del tercer y último bombo, el equipo de Pere Romeu visitará al Paris FC en Francia por primera vez y recibirá, también por primera ocasión, al Lovaina belga.

El cuadro parisino vuelve a una fase de Liga de Campeones dos años después de su última participación después de terminar tercero en la competición nacional el pasado año, mientras que las belgas debutan en la máxima competición europea después de ganar el campeonato.

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá seis jornadas, que se diputarán entre el 7 de octubre y el 17 de diciembre, con todos los partidos a la misma hora en esta última fecha.

Los cuatro primeros de la fase liga se clasificarán directamente para los cuartos de final con la vuelta en casa. Los equipos que acaben entre la quinta y décimo segunda posición jugarán una eliminatoria tras la que se completarán los cuartos. La final tendrá lugar en el Ulleval Stadion de Oslo el 22, el 23 o el 24 de mayo.

El calendario, que estará disponible este sábado 20 de septiembre, determinará el orden y la fecha exacta de las jornadas de esta primera fase.