El equipo azulgrana se entrena en Newcastle antes de regresar a Barcelona

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Tras su debut con victoria en la Liga de Campeones ante el Newcastle (1-2), el primer equipo del Barcelona ha completado este viernes en la ciudad inglesa una sesión dividida en dos grupos antes de regresar a la capital catalana, según ha informado la entidad azulgrana.