El Inter Miami dispara su primera bala rumbo al 'playoff' contra el DC United

Los hombres de Javier Mascherano encaran este partido después de reencontrarse con la victoria el martes ante el Seattle Sounders, un triunfo precedido de dos duras derrotas en la final de la Leagues Cup contra ese mismo rival y en liga frente al Charlotte.

Si Inter Miami vence o incluso empata con el débil DC United, que es penúltimo de la Conferencia Este, podría sellar su clasificación matemática para los 'playoff', siempre que el New York Red Bulls no derrote al Montreal.

Messi y compañía son ahora mismo sextos en el Este con 49 puntos, a ocho del líder, el Philadelphia Union, pero tienen tres partidos menos que sus rivales, por lo que aún dependen de sí mismos para asaltar el liderato, objetivo marcado por Mascherano.

"Nos hemos encontrado en esta situación de tener partidos menos, y que hay que ganarlos para poder estar en las posiciones que queremos estar. Nos quedan siete finales. El objetivo nuestro es ganar los siete para terminar primeros en nuestra Conferencia", dijo.

El partido contra el DC United será el último de suspensión para el delantero uruguayo Luis Suárez, que fue sancionado con tres encuentros por un escupitajo a un miembro del equipo técnico del Seattle Sounders tras la final perdida de la Leagues Cup.

Con Philadelphia, Cincinnati y Charlotte ya clasificados, también se juegan este sábado su pase matemático a los 'playoff' el Orlando City de Óscar Pareja y Luis Muriel y el Nashville, en un duelo que les enfrentará a ambos clubes en Florida.

El New York City de Alonso Martínez y Nico Fernández se la jugará con el Charlotte y el Columbus Crew con el Toronto.

En el Oeste, los equipos con su pase a la fase final ya asegurado son el debutante San Diego del 'Chucky' Lozano, el Minnesota y el Vancouver de Thomas Müller.

Buscarán acompañarles el Los Angeles FC con un Son Heung-Min que viene de anotar un 'hat-trick' en jornada intersemanal. Los angelinos se enfrentan al Real Salt Lake, la misma víctima del delantero surcoreano este pasado miércoles.

Por su parte, el Seattle visitará al Austin, también buscando asegurar su pase a los 'playoff'.

Finalmente, el Los Angeles Galaxy, vigente campeón, podría sellar su eliminación de la fase final si pierde o empata con el Cincinnati, poniendo el último clavo a una temporada desastrosa.

El Galaxy es el peor equipo de la liga, con solo 21 puntos tras cuatro victorias en 29 partidos.