El líder Monterrey de Sergio Ramos se probarán ante el América, el más ganador de México

En uno de los partidos más atractivos de la novena jornada del torneo Apertura 2025, el Monterrey del entrenador español Domenec Torrent, líder de la clasificación, será anfitrión del América, tercero en la tabla.

Con una marca de siete victorias y apenas una derrota, los Rayados llegan al partido necesitados de un triunfo para seguir líderes, ya que con 21 puntos, tienen cerca al Cruz Azul, segundo con 20 unidades.

El Monterrey es la segunda mejor defensa del campeonato, con apenas nueve dianas permitidas, en gran parte por el liderazgo que Ramos tiene en el campo.

También, cuentan con el buen momento del argentino naturalizado mexicano Germán Berterame y el español Sergio Canales, segundos mejores goleadores del campeonato con cinco tantos cada uno, a uno de igualar al brasileño Joao Pedro, del San Luis, líder con seis goles.

Torrent, que asumió el banquillo antes del Mundial de Clubes, ha hecho funcionar una de las maquinarias con mayor estrellas en México, que no gana un título de liga desde el Apertura 2019, a pesar de que cada año sus directivos invierten millones de dólares.

En el Mundial de Clubes, el estratega catalán guió al equipo hasta los octavos de final, en los que le dieron batalla al Bourussia Dortmund, que apenas los derrotó 2-1.

En la liga, Torrent ha mantenido el nivel de su cuadro, la segunda mejor delantera con 18 tantos convertidos, solo detrás de los 19 del campeón Toluca.

El América es una dura prueba ya que el cuatro 16 veces campeón del fútbol mexicano busca avanzar a su quinta final en fila, luego de ganar tres de las cuatro pasadas.

Es un cuadro que ha dominado el balompié local los últimos cuatro semestres, gracias a una buena base extranjera en la que sobresalen los uruguayos Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, el español Álvaro Fidalgo y el chileno Igor Lichnovsky.

A ellos se les han unido los últimos años los colombiano José Zúñiga y Cristian Borja, el chileno Víctor Dávila y el francés Allan Saint-Maximin.

El América es la tercera mejor ofensiva con 16 goles marcados y la mejor defensa con ocho dianas recibidas.