El Lyon y el Bayern, principales rivales del Atlético en la fase liga

El cuadro rojiblanco jugará en casa ante el Bayern (GER), el Juventus (ITA) y el Manchester United (ING) y se enfrentará a domicilio al Twente (NED), al St. Polten (AUS) y al Olympique de Lyon (FRA).

De esta manera, el equipo de Víctor Martín, que regresa a la competición europea cinco años después, tendrá como rivales de máximo coeficiente al todopoderoso Lyon, al que visitaran en el Groupama Stadium, y al Bayern, al que se enfrentará en casa.

El conjunto francés se sin duda uno de los principales favoritos al titulo, especialmente tras la gran reforma deportiva de este verano, con incorporaciones de primer nivel como la del exentrenador del Barcelona Jonatan Giráldez.

El otro gran escollo es el Bayern de Múnich, el vigente campeón alemán aunque se trata de un equipo que todavía no tiene ningún trofeo de la Liga de Campeones. Su precedente más reciente fue un amistoso, tres veranos atrás, que se llevaron las colchoneras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del segundo bombo, se enfrentará por vez primera a la Juventus y al St. Polten, que ganaron sus respectivas ligas y cuentan con experiencia europea, aunque la pasada temporada no lograron pasar más allá de la fase de grupos.

Del último bombo y, por tanto, de los rivales con menor coeficiente, salen los enfrentamientos ante el Manchester United y el Twente. El primero debuta en Liga de Campeones, mientras que el Twente vuelve tras disputar el último curso la fase de grupos.

Esta etapa inicial, llamada fase de grupos, incluirá seis jornadas, que se diputarán entre el 7 de octubre y el 17 de diciembre, con todos los partidos a la misma hora en esta última fecha.

Los cuatro primeros de la fase liga se clasificarán directamente para los cuartos de final con la vuelta en casa. Los que acaben entre la quinta y décimo segunda posición jugarán una eliminatoria con la que se completarán los cuartos de final. La final tendrá lugar en el Ulleval Stadion de Oslo el 22, el 23 o el 24 de mayo.

El calendario, que estará disponible este sábado 20 de septiembre, determinará el orden y la fecha exacta de las jornadas de esta primera fase.