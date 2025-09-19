El sorprendente Cusco busca mantener el liderato del Torneo Clausura peruano

El equipo cusqueño, que dirige el argentino Miguel Rondelli, llegó a 19 unidades tras derrotar este jueves por 0-1 al Ayacucho, y el próximo lunes recibirá al ADT, en el partido que cerrará la décima jornada de la competencia.

A su turno, el Universitario, que tuvo descanso durante la última jornada, se quedó en 18 puntos y visitará este sábado al UTC, con el objetivo de también obtener una victoria que impida que el Cusco se despunte en el liderato.

El Garcilaso, que tiene 17 enteros, quedará a la expectativa, ya que el partido que debía jugar con el Alianza Universidad ha sido postergado.

El domingo, el Melgar recibirá al Chankas para intentar mejorar la décima posición que ocupa actualmente, con 10 puntos, mientras que el Sporting Cristal visitará al Juan Pablo II College.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo celeste, que es dirigido por el brasileño Paulo Autuori, llega a la fecha en la cuarta posición, con 15 unidades.

El Cienciano, que ocupa el quinto puesto con 12 puntos, también visitará el domingo al Sport Huancayo, mientras que el Alianza Lima, que también tiene 12 y pocas posibilidades de alcanzar el liderato, recibirá al Comerciante Unidos.

El equipo blanquiazul del entrenador argentino Néstor Gorosito mantiene toda su atención en la Copa Sudamericana, donde disputa el pase a las semifinales con el Universidad de Chile.

Además del partido del Cusco con ADT, la décima jornada será cerrada el lunes por los enfrentamientos entre Alianza Atlético y Ayacucho, así como entre Sport Boys y Atlético Grau.