El Stuttgart vence al St. Pauli y avisa al Celta de su fortaleza como local

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El Stuttgart volvió a mostrar su fortaleza como local y lanzó un aviso al Celta de Vigo, que visitará el próximo jueves el MHPArena en la Liga Europa, tras imponerse este viernes por 2-0 al St. Pauli, en un encuentro en el que los de Sebastian Hoeness dispusieron de ocasiones para lograr un marcador mucho más amplio.