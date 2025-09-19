Endrick confirma su mejoría en la última sesión

Xabi Alonso recupera a tres jugadores para tener minutos en la quinta jornada de LaLiga EA Sports ante el Espanyol. Ya entraron en la convocatoria para el estreno en la Liga de Campeones, ante el Olympique de Marsella, Bellingham y Camavinga, aunque no disfrutaron de sus primeros minutos del curso.

Endrick, que ya se perdió el Mundial de Clubes por lesión, repitió el viernes en la dinámica de grupo y demostró que ya ha superado la lesión que sufría en los isquiotibiales de la pierna derecha.

De esta manera, las ausencias por lesión en el último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Espanyol en un pulso por el liderato de LaLiga, fueron Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, que prosiguieron con los planes de recuperación de sus lesiones musculares.

La sesión de trabajo fue suave, en una semana en la que ya el Real Madrid disputa tres encuentros, y comenzó con sesión de vídeo de Xabi Alonso a sus jugadores para analizar aspectos tácticos que posteriormente llevó al campo de entrenamiento. También trabajaron la definición en acciones individuales y acciones ofensivas antes de cerrar la mañana con la disputa de partidos en espacios reducidos.

