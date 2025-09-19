Gabi Fernández: "Necesitamos ganar porque lo merecemos"

"Tenemos necesidad de ganar, pero no por que sea el peor inicio de temporada sino porque creo que lo merecemos, aunque lo que hemos hecho no nos ha alcanzado", ha dicho el madrileño en su comparecencia tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva previa al partido del domingo contra el Ceuta.

Gabi ha insistido en que aunque pueda parecer "el hombre de hielo o piedra" está tranquilo y, en su opinión, tanto los jugadores como el entorno sienten que merecen más de los 3 puntos en cinco partidos que han sumado.

"Siento que la gente comprende la situación. Hacemos cosas suficientes para ganar pero no hemos ganado. Las sensaciones son buenas. Tenemos que estar tranquilos sobre todo los jugadores, el que puede estar nervioso soy yo porque si sigue así me echarán", ha afirmado.

No obstante, ha lamentado que "evidentemente las sensaciones no sirven para nada y ojalá lleváramos cinco puntos más sin sensaciones", aunque, ha asegurado, que "sabemos lo que nos pasa y en lo que estamos fallando".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el partido en Ceuta, Gabi podrá contar con todos los jugadores, salvo el lesionado de larga duración Sebastián Kosa, aunque durante la semana han tenido especial precaución con algún jugador como Raúl Guti que tuvo que ser sustituido ante el Albacete en el descanso.

El madrileño ha comentado que ahora tienen dos partidos muy seguidos, el domingo contra el Ceuta y el viernes siguiente frente al Mirandés, por lo que "todos tendrán minutos".

Del Ceuta, ha destacado que es un juego que realiza bien las transiciones y aunque comenzaron con un juego muy combinativo les costó varios puntos y ahora "En la dos primeras jornadas lo pasó mal porque tuvo mucha pérdida en campo propio y les hicieron goles que le penalizaron los partidos. Lo han modificado, no suben y no arriesgan tanto".

"Están disfrutando de la categoría. Tienen dos jugadores muy rápidos por fuera y la llegada del delantero les ha dado más profundidad", ha añadido.