Grealish admira a Pedri y De Jong: "Es una delicia verlos jugar"

El atacante, cedido por el Manchester City, utilizó esa frase para referirse a la actuación de los centrocampistas del Barcelona contra el Newcastle, en un partido que estuvo decidido por Marcus Rashford, que anotó dos golazos, uno de cabeza y otro con un disparo a la escuadra.

Grealish que se vio obligado a abandonar el Manchester City este verano por la falta de oportunidades, ha brillado en sus primeros cuatro partidos con el Everton y fue elegido como el mejor futbolista de agosto en la Premier League.

El extremo zurdo pretende recuperar su nivel en la Premier League con el objetivo de estar en el Mundial de 2026 el verano que viene.