Guardiola: "No sabemos si Rodri puede jugar tres partidos en una semana"

El centrocampista español ha sido titular en las dos últimas victorias del City, contra United y Nápoles, jugando 76 y 60 minutos, respectivamente, y después de vencer a los napolitanos aseguró que hay que ser inteligente y que no se puede jugar todo.

"No sé aún", dijo el técnico español preguntado sobre la disponibilidad de Rodri para tres encuentros en una semana. "Tenemos que verlo día a día. Antes de ayer, por ejemplo, en la sesión de entrenamiento no se sentía bien, pero vino y dijo "estaré bien para el partido" y jugó extraordinariamente, así es él".

"Con él en el campo nos sentimos más cómodos, pero después de una lesión como esa tienes que estar alerta y decidiremos el domingo", agregó Guardiola este viernes en rueda de prensa.

El City, que ha sacado seis de doce puntos en este inicio de campaña, se enfrenta el domingo en el Emirates Stadium al Arsenal.

