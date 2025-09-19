Julián Alvarez, listo para Mallorca; Baena y Giménez, en el tramo final

El atacante argentino, baja el pasado miércoles en el inicio de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield por unas molestias en la rodilla, ya está a disposición del técnico argentino, que podrá contar con él para la quinta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Atlético necesita proseguir con su reacción, tras sumar su primer triunfo en la anterior cita frente al Villarreal en el Metropolitano (2-0), el pasado sábado.

Con cinco de doce puntos hasta ahora en las primeras cuatro jornadas, aún a siete a puntos del liderato del Real Madrid, el regreso del delantero, su máximo goleador la pasada temporada, con 29 tantos, supone un plus para el equipo rojiblanco, a la espera de si vuelve directamente al once titular o empieza de inicio en el banquillo.

También está ya recuperado David Hancko, que el pasado martes viajó con el equipo a Liverpool y formó parte de la convocatoria, aunque no disputó ningún minuto el miércoles a causa del esguince en el tobillo derecho sufrido en el duelo del sábado anterior ante el Villarreal.

Aún siguen de baja Thiago Almada -con una lesión muscular que lo mantendrá fuera al menos una semana y media más-, Johnny Cardoso -con un esguince de tobillo que lo impidió jugar en Liverpool y previsiblemente en Mallorca-, Álex Baena -operado de apendicitis el pasado 2 de septiembre- y José María Giménez -fuera de competición desde el pasado 20 de junio, cuando se lesionó en la segunda jornada del Mundial de Clubes-.

Tanto Baena como Giménez ya están en el tramo final de la recuperación de sus respectivas dolencias, según demostraron en la sesión aparte de ambos en uno de los campos del Centro Deportivo de Majadahonda, junto a los recuperadores, con golpeo de balón, carrera intensa y movimientos que apuntan a una puesta a punto ya cercana.

Aún no estarán listos para volver a la competición para la visita al Mallorca de este domingo.

Después, el Atlético recibirá sucesivamente en su estadio al Rayo Vallecano, el próximo miércoles; al Real Madrid, el sábado 27 de este mes; y al Eintracht de Fráncfort, el martes siguiente. Ambos podrían estar ya listos para esa secuencia de encuentros.