La Cultural mide su dinámica alcista ante un Castellón con cambio en el banquillo

Si la intención del técnico culturalista, Raúl Llona, podía ser repetir el once inicial que tan buen resultado le diera en Santander, el plan tendrá que variarlo obligadamente por la lesión del central hispano-croata Matía Barzic, que abre una doble alternativa para cubrir su baja, la vuelta a la titularidad de Quique Fornos o decantarse por del debut del portugués Tomás Ribeiro.

El exjugador del Farense, llegado a la disciplina del conjunto leonés fuera del plazo del mercado al encontrarse sin equipo, tan solo ha realizado las sesiones preparatorias de esta semana, aunque podría estar en disposición de formar pareja, si así lo estima oportuno, en el centro de la defensa con Rodri Suárez.

Esta sería la única novedad para un partido donde los locales quieren estrenar su casillero también de victorias en el Reino de León y ampliar la racha de dos duelos sin conocer la derrota, antes de visitar en el encuentro de rivalidad autonómica al Valladolid.

Por su parte el Castellón espera que la destitución esta semana de Johan Plat y la llegada a su banquillo, aunque sea de momento de forma interina, del exjugador internacional Pablo Hernández, sirva de revulsivo para sumar la primera victoria de la temporada.

El agónico empate logrado ante el Ceuta en la pasada jornada ni le valió a Plat para salvar el cargo ni al equipo para salir de la zona de descenso, dado que es antepenúltimo con solo dos puntos tras cinco partidos disputados.

En su primer once, Pablo Hernández podría recuperar a futbolistas como Alberto Jiménez en la defensa, además del doble pivote en el centro del campo. Estos dos puestos podrían ser para sendos ex jugadores de la Cultural Leonesa como Marco Doué y Diego Barriuso 'Barri', uno de los integrantes del equipo que logró el retorno a la categoría de plata y que finalmente declinó la oferta de renovación por cuestiones deportivas.

En la portería también está la duda de si Romain Matthys mantendrá la titularidad que consiguió la pasada jornada por primera vez.

La única baja es la ya conocida de Douglas Aurélio, lesionado en una rodilla la pasada campaña y que afronta la fase final de su recuperación.

Pese al cambio de inquilino en el banquillo se espera que el Castellón siga con la idea de llevar la iniciativa, tener el dominio del balón y jugar en campo rival. También, que mantenga la presión alta para recuperar el balón lo antes posible y llegar con velocidad y varios futbolista al área contraria.

No obstante, Pablo Hernández deberá buscar cierto equilibrio dado que, con diez goles en contra, son uno de los equipos más goleados de la categoría, y con seis a favor, uno de los que menos ha logrado.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Fornos o Ribeiro, Hinojo; Diallo, Bicho, Thiago Ojeda; Chacón, Sobrino y Pibe.

Castellón: Matthys; Mellot, Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Sienra; Doué, Barri; Cipenga, Calatrava, di Nipoti y Jakobsen.