La Superliga Femenina de Ecuador se define con ventaja de Dragonas sobre Guerreras Albas

Las Dragonas tienen al alcance revalidar el título que ya obtuvieron el año pasado y sumar su segunda Superliga Femenina, mientras que las Guerreras Albas, lideradas por la cubana Cecil Aldana, necesitan un partido épico para alcanzar el primer título de su historia.

que representan a Liga de Quito, saldrán este sábado en por la remontada de la derrota por 2-0 en el partido de ida ante las Dragonas del Independiente del Valle, en procura del título de la Superliga Femenina de Ecuador, lideradas por la cubana Cecil Aldana.

Bajo la dirección técnica del colombiano Gerardo Londoño, las Guerreras Albas, buscarán sellar el primer título del torneo que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mediante la remontada ante las campeonas reinantes.

El enfrentamiento también supone el duelo de entrenadores colombianos, con Gerardo Londoño en el banco del equipo femenino de LDU y Gustavo Pineda en el de las Drongas, a quienes ya guió para obtener el título el año pasado.

Además de la victoria de la semana pasada con goles de Mary Guerra y un autogol de Ariana Lomas, las Dragonas saldrán al partido de mañana con el récord de no haber perdido ningún partido en toda la temporada.

Si bien las Guerreras Albas estarán lideradas por la goleadora cubana Aldana, las Dragonas dispondrán de la experimentada defensa paraguaya Verónica Riveros, de la brasileña Larissa Nunes y de varias futbolistas de la selección ecuatoriana.

El equipo ganador disputará la Copa Libertadores Femenina de octubre próximo en Argentina, donde participará en el Grupo A, junto al brasileño Corinthians, el boliviano Always Ready y el subcampeón colombiano.

Guerreras Albas de Liga de Quito: Liceth Suárez; Nazley Sánchez, Jimena Zambrano, Carolina Reyes, Ariana Lomas; Melany Tapuy, Rosita Flores, Rosa Miño; Daniela Sánchez, Carina Caicedo y Cecil Aldana.

Dragonas de Independiente del Valle: Kathya Mendoza; Mayerli Rodríguez, Verónica Viveros, Karen Litardo, Larissa Nunes; Evelyn Burgos, Maritxell Cazares, Fiorella Pico, Mary Guerra; Nicole Charcopa y Kerlly Corozo.