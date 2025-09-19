Fútbol Internacional

Las autoridades francesas prohíben a los hinchas del PSG viajar a Marsella

París, 19 sep (EFE).- Los hinchas del París París Saint-Germain no podrán acudir este domingo a Marsella, donde su equipo juega un partido liguero contra su máximo rival, una medida que se repite de forma sistemática desde 2015 por la amenaza de disturbios entre ambas aficiones.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 12:40
La delegación del Gobierno emitió una circular en la que prohíbe a toda personas identificada como aficionado del PSG acudir a Marsella ni acceder al estadio Velódromo, en el que juega el Olympique de Marsella.

También veta todo desplazamiento colectivo de aficionados del equipo de la capital en París y su región.

Las aficiones del Marsella y del PSG han protagonizado enfrentamientos violentos en el pasado, lo que ha llevado a las autoridades francesas a extremar las medidas de precaución durante los 'clásicos' que enfrentan a los dos equipos más populares del país.

