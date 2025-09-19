Las autoridades francesas prohíben a los hinchas del PSG viajar a Marsella

La delegación del Gobierno emitió una circular en la que prohíbe a toda personas identificada como aficionado del PSG acudir a Marsella ni acceder al estadio Velódromo, en el que juega el Olympique de Marsella.

También veta todo desplazamiento colectivo de aficionados del equipo de la capital en París y su región.

Las aficiones del Marsella y del PSG han protagonizado enfrentamientos violentos en el pasado, lo que ha llevado a las autoridades francesas a extremar las medidas de precaución durante los 'clásicos' que enfrentan a los dos equipos más populares del país.