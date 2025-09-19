Las Ligas Europeas explican a la Comisión Europea su queja por el calendario de la FIFA

La conversación subrayó la importancia de un modelo de gobernanza inclusivo y transparente, asegurando que las ligas nacionales estén debidamente representadas en los organismos de toma de decisiones del fútbol, según explicaron las ligas tras una reunión en Bruselas.

"La sostenibilidad financiera del fútbol europeo fue el centro de las discusiones, con un enfoque particular en mejorar los modelos de distribución y los mecanismos de solidaridad de las competencias internacionales y la necesidad de abordar los riesgos de polarización financiera y la ampliación de las brechas dentro de las competencias domésticas", señalaron en un comunicado.

Igualmente indicaron que el encuentro con el comisario europeo fue una ocasión para que las ligas apoyen la agenda de este para proteger el Modelo Europeo del Deporte, que se basa en la solidaridad, la integridad, el mérito deportivo y la apertura de las competencias.

El comisario Micallef afirmó que "los clubes y ligas de fútbol europeos son los mejores del mundo" y que "su contribución a Europa va mucho más allá del campo de fútbol".

"Estoy enormemente orgulloso de verlos desempeñar un papel proactivo en la promoción de los valores clave de nuestra unión a través de su trabajo. Mi compromiso de seguir apoyando estas ligas sigue siendo firme e inquebrantable. Se necesita una discusión estratégica sobre el futuro del fútbol europeo, una en la que unamos fuerzas con todas las partes interesadas para anclar la sostenibilidad financiera y una buena gobernanza como los cimientos que aseguren el equilibrio competitivo en las competencias, la justicia y la integridad, y el mejor interés de nuestras comunidades", añadió.

Por su parte Claudius Schäfer, presidente del colectivo de ligas, destacó que estas comparten "la misma pasión por el fútbol y el objetivo de mejorar la gobernanza" en el fútbol, "que aporta alegría y emoción a millones de ciudadanos europeos".