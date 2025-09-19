Manolo González: "Tenemos que hacer un partido perfecto y correr como animales"

El preparador, en una rueda de prensa celebrada en el RCDE Stadium, ha insistido en que es un duelo "exigente y complicado" y ha avanzado que su equipo irá a "competirlo a muerte". El vestuario, ha afirmado el técnico, llega "motivadísimo" y "confiado" de que puede lograr un buen resultado en el feudo blanco.
Preguntado por los 30 años sin ganar en el Santiago Bernabéu, el último triunfo llegó en 1995, González ha restado importancia estos datos: "Historia hizo Cristóbal Colón hace años. No creo mucho en las estadísticas porque son una mentira. Cada partido, cada año y cada entrenador es diferente. Cambian muchas cosas".
De todos modos, el entrenador del Espanyol ha puntualizado que no haber firmado un triunfo en tres décadas en el campo del Real Madrid "ya te dice la dificultad que tiene el partido". El vestuario periquito, ha añadido, no piensa en romper ningún registro, sino sólo en "ganar".
La clave para puntuar en el Santiago Bernabéu, ha insistido el responsable del banquillo, es "hacerlo todo muy bien, no hay otra". "La calidad individual de un futbolista puede decantar el partido, hacer un encuentro muy completo y a nivel ofensivo intimidarles. Pasa por hacerlo tú todo perfecto", ha analizado.
González ha subrayado que es necesario ir "al máximo nivel" para ganar. El preparador ha comentado que tanto los jugadores como el cuerpo técnico están acostumbrados a jugar "con presión". "No es una cuestión de creer, es cuestión de hacer muchas cosas bien. Correr, estar ordenado y concentrado", ha explicado.
En cuanto al Real Madrid, González ha indicado que ha mejorado "a balón parado" al tener "más opciones preparadas". "Tiene mayor intensidad de presión que la temporada pasada, con muy buenas transiciones, que ya las tenía. Intentaremos que tenga un partido difícil y que el Espanyol pueda vencer", ha concretado.
Respecto a posibles polémicas arbitrales, ha pedido respeto para los colegiados: "Creo que hay que dejarles tranquilos. Unas veces se pueden equivocar y otras en contra. Creo en la buena fe mientras no me demuestren lo contrario. Tienen una labor complicada".
González ha señalado que la preocupación llega "cuando perjudican a dos equipos". "Los clubes como nosotros parecemos un guisante al lado de los demás. Cuando perjudican al Espanyol, como pasó en Valencia hace tres temporadas (gol anulado por el VAR que propició el descenso blanquiazul), nadie se acordó. Ya está bien. Es momento de dejar que trabajen tranquilos", ha zanjado.