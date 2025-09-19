Marcelino: "No podemos reservarnos para la Champions"

"Octubre nos va a ayudar a adaptarnos a jugar dos competiciones. No podemos dejar que los jugadores se centren solo en Champions. Como club, tenemos experiencia en este aspecto. Algunas regulares, extraordinarias ninguna y fatales, una", recordó en una rueda de prensa.

"Por eso, os insistía en que debemos diferenciar LaLiga de la Champions. Ahora tenemos tres partidos de liga, dos en casa. Debemos ser fuertes y olvidarnos de la Champions. No podemos reservarnos para esta competición", advirtió.

El técnico dijo que afrontan el duelo de este sábado ante Osasuna "con la misma mentalidad e intención que cualquier otro" y que no debe haber "diferencias" en cuanto a la motivación aunque quiera mezclar ambos torneos.

"Ahora toca jugar muchos partidos de liga en pocos días. Tenemos tres partidos muy importantes en la competición donde debemos demostrar nuestra valía de forma continuada. Si queremos meternos en Champions, hay que ganar en LaLiga. Tiene la misma importancia este partido que el duelo ante el Atlético", señaló en referencia al duelo de la pasada jornada.

El técnico se alegró de volver a jugar como local. "Hace tiempo que no jugamos en La Cerámica. Hicimos dos grandes partidos y ganamos los dos partidos. Sabiendo que jugamos contra Osasuna que es un equipo con un gran balance defensivo y que nos pondrá cosas difíciles", auguró.

"Ser solvente en casa significa estar arriba en la tabla. Te da confianza para jugar fuera. Ahora le pedimos a la afición su apoyo. Cada aliento es un impulso añadido para nosotros. Osasuna es un equipo complicado con un gran entrenador. Cuesta mucho hacerles gol. Ha encajado solo dos goles en cuatro partidos. Esperamos un partido difícil, pero que debemos ganar con nuestra afición y jugadores", afirmó.

El entrenador asturiano anunció que habrá cambios en los próximos partidos. "Pondremos los jugadores que mejor estén físicamente y mentalmente. Esos jugarán. Vamos a intentar tomar las mejores decisiones, no pensar si jugamos en una u otra competición. Solo nos influye cómo están los jugadores y la carga de minutos", explicó.

"Después del partido de Osasuna tenemos un duelo en Sevilla con poca recuperación. Habrá cambios. No vamos a jugar los mismos, pero habrá jugadores que repetirán, por supuesto", completó.

Marcelino dijo que hicieron una plantilla amplia y competitiva en verano. "Queríamos generar más competitividad para ser capaces de jugar cada tres días pero al principio de temporada es difícil. Hemos cambiado ocho jugadores de campo. No se adaptan tan fácil. Han llegado tarde. Necesitan tiempo para adaptarse a un país diferente y a una competición diferente. Intentaremos agilizar ese tiempo, pero hay que concederles tiempo para que se adapten y mejore el equipo", destacó.

El técnico habló de Luiz Júnior después de que un fallo suyo propiciara la derrota en el campo del Tottenham y se mostró seguro de que lo superará.

"Luiz es un gran portero. Un error lo puede tener cualquiera. La portería es el puesto más ingrato de todos. En otras posiciones, el error no se nota. A un futbolista no le define un error. El rendimiento se mide por la suma de partidos y el rendimiento que tengas en todos ellos. Luiz es fuerte a nivel personal. A nivel profesional, es joven. En ese proceso de mejora, hay circunstancias adversas a las que hay que sobreponerse", señaló.

"Tiene la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros, un error que puede cometer cualquiera no se le va a tomar para una valoración definitiva. Lo importante es el equipo, que todos pensemos que formamos parte del mismo grupo. Hay que apoyar a un compañero", reclamó.