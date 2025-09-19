Medellín y Junior se enfrentan con el liderato del Bucaramanga como objetivo

El DIM ocupa el quinto lugar con 20 puntos, uno menos que Junior y Bucaramanga que son segundo y primero respectivamente, por lo que el juego se perfila como importante en la lucha por el liderato del Torneo Finalización.

Los anfitriones, que tienen un partido aplazado, llegan motivados a este encuentro porque suman siete juegos de liga sin perder, de los cuales ganaron seis y empataron uno, que terminó 3-3 en la décima jornada con el Atlético Nacional.

Se espera que para el domingo, el entrenador del equipo, Alejandro Restrepo, utilice a los jugadores que tienen al DIM en una buena posición, como es el caso del argentino Francisco Fydriszewski, uno de los máximos artilleros del torneo con seis goles; el creativo Jarlan Barrera; el volante Francisco Chaverra, y el centrocampista Baldomero Perlaza.

Junior, por su parte, vive su momento más irregular del torneo porque venía liderando por comodidad pero no pudo ganar sus dos últimos partidos, uno de los cuales perdió 3-1 con Unión Magdalena y el otro lo empató 1-1 en casa con La Equidad.

"Jugaremos ante un gran equipo (...) Juega bien, tienen un buen proceso ya armado", expresó el entrenador del club barranquillero, el uruguayo Alfredo Arias, que también fue entrenador del rival del domingo.

El estratega agregó: "Si el equipo está sustanciado por lo que realmente significa este partido, vamos a ir a pelear por los tres puntos".

Para lograr ese objetivo, Arias contará con la nómina que le ha permitido a su equipo estar en la parte alta de la tabla durante todo el semestre, que incluye a los paraguayos Guillermo Paiva y Javier Báez y al volante Yimmi Chará.

El uruguayo recuperará para este encuentro su compatriota Mauro Silveira, portero titular del equipo que se perdió el partido con La Equidad tras haber sido expulsado en la derrota 3-1 contra Unión Magdalena.

El Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, llega motivado al partido de este viernes ante el Deportes Tolima y carga con un invicto de seis jornadas sin perder que espera alargar para mantener el primer lugar de la tabla.

"Hay que hacer respetar nuestra casa, el partido ante Tolima es vital para nuestras aspiraciones de ir asegurando la clasificación", expresó el portero Aldair Quintana a periodistas.

El Leopardo viene de igualar 0-0 en Cali con el América y de vencer 0-1 en la cancha y 0-3 en el escritorio al Atlético Nacional, lo que propició la salida del entrenador de ese equipo, el argentino Javier Gandolfi.

En el partido de este viernes, Bucaramanga enfrentará a un Tolima que, si bien ha tenido un rendimiento irregular en el torneo, ocupa el cuarto lugar con 20 puntos y también apunta a arrebatarle el liderato al equipo de Álvarez.

19.09: Atlético Bucaramanga-Deportes Tolima y América de Cali-Once Caldas.

20.09: Envigado-Alianza, Llaneros-Águilas Doradas, Deportivo Pasto-Independiente Santa Fe y La Equidad-Deportivo Cali.

21.09: Millonarios-Fortaleza, Unión Magdalena-Atlético Nacional, DIM-Junior y Boyacá Chicó-Pereira.