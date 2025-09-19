Olimpia por arrebatarle el primer lugar a Marathón en Honduras

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, es líder del torneo con 19 puntos en diez juegos, escoltado por Olimpia, con 18 y un partido menos.

Ambos clubes vienen de empatar 2-2 su último juego, Marathón ante Universidad Pedagógica y Olimpia con Olancho.

Olimpia jugará el domingo de visita ante Victoria, último en la tabla con tres enteros, saldo de un triunfo y ocho derrotas.

La jornada se iniciará el sábado con el juego entre Génesis y Platense.

El Génesis ocupa la novena casilla con siete unidades, en tanto que Platense la sexta, con trece.

Motagua, con el español Javier López como timonel, recibirá en Tegucigalpa a Juticalpa, un rival directo con el que está empatado en puntos, catorce cada uno.

El equipo dirigido por López, que llegó a la jornada anterior situado en la octava posición, saltó a la cuarta al vencer de visita por 1-2 a Platense.

Con López, que asumió el banquillo de Motagua a partir de la cuarta jornada, el equipo se mantiene invicto, con cuatro triunfos y dos empates, después de perder los primeros tres partidos, entonces dirigido por el argentino-hondureño Diego Vázquez, lo que le costó el puesto.

Juticalpa, con un partido menos, ocupa la quinta casilla y busca seguir escalando para figurar en los primeros lugares de la tabla.

El domingo, Olancho será anfitrión de Choloma, que viene de ganar su segundo partido, contra Victoria.

Olancho, que ha sido la revelación del torneo, ha saltado al tercer lugar con 16 enteros y apostará por desplazar a Olimpia del segundo.

Choloma, con siete puntos, ocupa el décimo lugar después de nueve partidos disputados.

La jornada se completará con el duelo entre los locales del Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, y Universidad Pedagógica.

Real España, uno de los cuatro mejores equipos junto con Olimpia, Motagua y Marathón, ha tenido una mala racha y descendido a la octava posición con once unidades en nueve juegos, saldo de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

En otro juego directo, Real España buscará superar a Universidad Pedagógica, que está en la séptima casilla con trece enteros.