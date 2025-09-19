Rodri: "Hay que ser inteligente y no querer jugarlo todo"

El centrocampista español, titular este jueves contra el Nápoles en la Liga de Campeones, se rompió el ligamento cruzado en septiembre de 2024, volvió a finales de temporada, pero sufrió una recaída durante el Mundial de Clubes de la FIFA que le ha lastrado en este inicio de curso.

"No estoy preocupado y nunca me ha preocupado lesionarme", dijo Rodri en la zona mixta del Etihad Stadium tras vencer 2-0 al Nápoles en el debut en Champions League.

"Ahora mismo el calendario es muy exigente, con tres partidos cada semana, así que hay que ser inteligente y no querer jugarlo todo. Hay que ir poco a poco, pero estoy muy contento porque me estoy encontrando mejor día a día", añadió el centrocampista español.

Sin tiempo para el respiro, el City volverá a jugar un partido importante este domingo al enfrentarse al Arsenal en el Emirates Stadium.

