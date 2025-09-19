Tebas: "El déficit de la Premier es constante"

"La 'Premier' es deficitaria, a pesar de que tiene un 1,8 más de negocio, nosotros tenemos 5.000 millones y ellos tienen cerca de 7.000, pero el déficit es constante, vamos a ir a unas pérdidas y eso genera un efecto inflacionista en clubes de Europa. No son inversiones, yo digo que son destrucciones", afirmó.

En su opinión, los clubes españoles y los alemanes son los más eficientes de toda Europa, porque los jugadores en los que invierten juegan, a pesar de que los ingleses fichan mucho.

"No nos preocupa, igual que la Bundesliga, seguimos teniendo más títulos que ellos, seguimos llegando en las competiciones más lejos que ellos. No hay que preocuparse, es la canción del verano, la de siempre, nos adelantan por la derecha, pero en deuda y destrucción de capital nos adelantan. En sostenibilidad de la competición y en los mejores jugadores no nos adelantan", añadió.

Tebas planteó que hay que preguntarse por qué el gobierno inglés ha puesto un regulador externo para contratar las finanzas de los clubes ingleses y opinó que "será para vigilar algo".

"Esa situación en España no la tenemos, todo lo contrario. La última reforma de la ley del Deporte en España dijo que el Estado no necesitaba controlar a los clubes del fútbol español porque habían sido capaces de regularse y autocontrolarse en los últimos años", destacó.

Ante la dinámica de pérdidas de los clubes ingleses en los últimos años, el presidente de LaLiga consideró que el fútbol inglés "va a ir a más control". "Pero no lo dice Javier Tebas, lo dice el regulador inglés y el parlamento inglés. Otra cosa es que no se quiera ver. Saben que no es el camino perder cada año mil millones de libras", insistió.