Tessman otorga un sufrido triunfo al Lyon

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El Olympique de Lyon, rival del Betis en la Liga Europa, se aupó a la segunda plaza provisional de la Liga francesa tras imponerse este viernes por 1-0 al Angers con un gol del centrocampista estadounidense Tanner Tessmann a los veinte minutos de la segunda mitad.