Thomas Lemar estará dos semanas de baja por una rotura muscular en el sóleo

Girona, 19 sep (EFE).- El atacante del Girona Thomas Lemar estará dos semanas de baja por una rotura muscular en el sóleo provocada por una contusión que sufrió en un entrenamiento, según ha informado este viernes el club catalán.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 09:50
Lemar, que se lesionó en un entrenamiento previo al empate del domingo contra el Celta en Vigo (1-1), se perdería los partidos ante el Levante, el Athletic Club, el Espanyol y el Valencia.

Antes, había tenido minutos en las derrotas de las dos primeras jornadas contra el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0) y ya fue titular en la derrota de la tercera jornada frente al Sevilla (1-3).

El futbolista francés es baja para el partido contra el Levante junto al portero Juan Carlos Martín, baja de larga duración, el central David López y al extremo ucraniano Viktor Tsygankov, que, según ha explicado Míchel Sánchez, sufre "una pequeña distensión" que no le deja tener buenas sensaciones.

