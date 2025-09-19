Valencia y Athletic tratan de restañar herida en Mestalla

El equipo de Carlos Corberán, que solo ha puntuado como local hasta ahora, se mide a uno de los aspirantes a las plazas europeas de la liga, los puestos en los que quiere estar, por lo que más allá del momento puntual de ambos equipos el duelo medirá las opciones del Valencia de dar ese paso.

No lo tendrá sencillo ante un equipo vasco le tiene tomada la medida a Mestalla. En las seis últimas temporadas, el Valencia solo le ha ganado una vez en su feudo, con dos empates y tres victorias para los leones. El Valencia, que no quiere sufrir tanto esta temporada, necesita hacerse fuerte en un feudo que el año pasado le dio la salvación. En esta temporada, han empatado allí contra la Real Sociedad y han ganado al Getafe.

Con todos los jugadores a su disposición, se espera que Corberán vuelva al sistema de cuatro defensas después de alinear a tres centrales contra el equipo catalán y Copete sería el 'sacrificado'. En el centro del campo, repetirían Javi Guerra y Santamaría, aunque con la duda de si podría entrar Pepelu para sustituir al francés. Mientras, Luis Rioja podría volver a la titularidad.

En el caso del Athletic dos derrotas seguidas en el plazo de tres días han frenado su espectacular inicio de curso, con tres victorias en los tres primeros partidos ligueros. La primera de ellas descabalgó al Athletic del puesto de colíder en la tabla en el que se había instalado, pero dolió aún más en Bilbao la del Arsenal porque suponía arrancar mal una Liga de Campeones a la que el conjunto vasco ha regresado tras once años ausente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esas dos derrotas rojiblancas se dio el caso de que no pudo estar Nico Williams, futbolista clave y diferencial que se lesiono con la selección española en el parón liguero.

Además, tampoco pude contar aún Valverde en ellas con Aymeric Laporte, el gran fichaje del Athletic esta temporada, y no dieron su mejor versión Iñaki Williams y Oihan Sancet, sus otras estrellas. Contra el Arsenal, choque en el que el técnico echó mano de rotaciones, tampoco jugó Iñigo Ruiz de Galarreta, pieza también diferencial en el doble pivote.

En principio, a Nico y Laporte tampoco se les espera en Mestalla, donde probablemente regresen al once los laterales titulares Jesús Areso y Yuri Berchiche y, si está en condiciones, Galarreta. Probablemente Valverde mueva otra vez el equipo ante lo apretado de un calendario que le tiene programado otro partido con menos de tres días de descanso, el del martes ante el Girona en 'La Catedral' (19.00 horas).

Con Unai Simón bajo palos y los centrales Dani Vivián y Aitor Paredes fijos en el once, las variaciones, además de en los laterales, llegarían en medio campo, si Galarreta está al cien por cien porque Beñat Prados es baja para prácticamente toda la temporada por su grave lesión de rodilla, y en ataque.

Arriba es más que probable que el 'Txingurri' Valverde tire de Maroan Sannadi o Gorka Guruzeta en la posición de delantero centro, a pesar de que no le acaban de convencer ninguno de los dos. Como demuestra el hecho de que haya optado en lo poco que va de curso ya por Alex Berenguer o Iñaki Williams, algo que parecía haber descartado ya, como jugador más adelantado.

A la espera de las variaciones que decida el entrenador, entre las que podrían estar las de dar descanso a jugadores que encadenan varios partidos seguidos como Mikel Jauregizar, Sancet o los propios Williams y Berenguer, el que podría seguir de inicio es Robert Navarro, otra incorporación de este año y de las mejores noticias para el Athletic en el arranque de temporada.

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Santamaría o Pepelu, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro; y Maroan.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño)

------------------------------------------------

Puestos: Valencia (15º, 4 puntos) Athletic (5º, 9 puntos)

El dato: El duelo será el que hace 200 entre ambos clubes en partidos oficiales de todas las competiciones.

Carlos Corberán: “El Athletic es un equipo muy organizado en el juego en general con mucho derroche y compromiso físico”

Ernesto Valverde, tras el 0-2 ante el Arsenal: "esto es la Champions y aquí nadie te va a perdonar".

Bajas: En el Athletic; Nico Williams (lesionado), Alex Padilla y Ernesto Valverde (sancionados), y Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez (bajas de larga duración).