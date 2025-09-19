Vinícius, ante la revelación

Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a un Espanyol repleto de moral.

Lo hace con lo justo en defensa, en la que se han juntado las lesiones de Trent-Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, a la incomprensión por la situación de Huijsen. Expulsado nada más traspasar la media hora de partido del Real Madrid en Anoeta, con una decisión del colegiado Jesús Gil Manzano que el CTA reconoció errónea en su vídeo posterior de análisis, ningún comité ha retirado la roja al central, que se perderá el duelo ante el Espanyol.

No tiene mucho más Xabi que una defensa integrada por Dani Carvajal, que llega a la cita tras cometer un error en la Liga de Campeones que le costó la roja, Éder Militao, Raúl Asencio y la posibilidad de rotar en el lateral izquierdo dando entrada a Fran García en lugar de un estelar Álvaro Carreras.

Se esperan más cambios en el once del técnico madridista, que devolverá la titularidad a un Vinícius enrabietado y con ganas de recuperar el estatus perdido. A nadie le gusta iniciar la 'Champions' en el banquillo, menos aún al jugador que acarició el último Balón de Oro y que ve cómo su papel en el Real Madrid ha ido cambiando tras la salida de Carlo Ancelotti. Dos suplencias en cinco partidos. Sustituido siempre que inició un encuentro.

Vini saldrá con muchas ganas de demostrar, para sumar al momento de liderazgo de Kylian Mbappé, autor de seis tantos en cinco encuentros. Siempre decisivo. A la tercera plaza del tridente optan varios candidatos. A Brahim y Mastantuono se suma Jude Bellingham, cuya posición es la gran incógnita por despejar.

Recuperado el inglés antes de lo que se esperaba de la operación de hombro a la que se sometió nada más concluir el Mundial de Clubes, su presencia, de inicio o según avance el partido, obliga a Xabi Alonso a realizar retoques tácticos.

Si sitúa a Jude a espaldas de Mbappé deberá pasar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Si lo incrusta en el centro del campo será en lugar de Arda Güler o Fede Valverde, con el añadido del aumento de competencia con el retorno de Eduardo Camavinga. También está ya recuperado Endrick, aunque con menos opciones de minutos.

El Espanyol llega al partido de este sábado contra el Real Madrid en su mejor versión, con diez puntos de doce posibles en este inicio de temporada, preparado para romper una dinámica de 30 años sin ganar en el Santiago Bernabéu (1-2 en la campaña 1995-96).

Las sensaciones del cuadro blanquiazul son prácticamente inmejorables. De hecho, ha firmado su mejor arranque liguero de las últimas tres décadas, desde 1995. Precisamente, el curso en el que ganó en el feudo blanco. El Espanyol es tercero y no renuncia a nada contra el actual líder de Primera División.

El vestuario periquito asume que deberá hacer un partido perfecto para sorprender al Real Madrid a domicilio. Hasta ahora, el Espanyol no ha perdido ningún encuentro y ha demostrado que no se deja intimidar contra los grandes. Ya derrotó al Atlético en el debut liguero (2-1).

Durante esta semana, los jugadores del conjunto barcelonés han recordado que el curso pasado ya lograron vencer al Real Madrid en el RCDE Stadium, por 1-0 en la jornada 22. En la ida, en el sexto partido del curso, los periquitos cayeron por 4-1. Nadie esconde que el reto es complejo, pero sin renunciar a los tres puntos.

El entrenador del Espanyol, Manolo González, no podrá contar con el delantero Pere Milla, sancionado con dos partidos. Es una baja sensible en el cuadro blanquiazul al ser su máximo realizador con tres dianas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Raúl Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim o Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto Fernández.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (comité valenciano).

Puestos: Real Madrid (1º, 12 puntos); Espanyol (3º, 10 puntos).

El dato: el Real Madrid encadena 10 triunfos seguidos ante el Espanyol en Liga en el Bernabéu.

- Xabi Alonso: "El Espanyol viene en buen momento; nos espera un partido exigente"

- Manolo González : "Tenemos que hacer un partido perfecto y correr como animales"

Bajas: Huijsen (sanción) más Trent, Rüdiger y Mendy (lesión) por el Real Madrid; Pere Milla (sanción) por el Espanyol.