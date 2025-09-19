Xabi Alonso tras el incidente de Simeone: "En los campos se ha ido de las manos"
Madrid, 19 sep (EFE).- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, reflexionó tras el incidente sufrido por Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, con un aficionado del Liverpool, en Anfield, al que se enfrentó tras recibir insultos y gestos provocativos, y afirmó que "en los campos hace tiempo que se ha ido de las manos".
19 de septiembre de 2025 - 08:40
"En un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no me quejo, no lo sufro demasiado, pero otros compañeros las sufren más y desgraciadamente hay que saber convivir con ello o te saca un poquito de la situación en la que tienes que estar más metido y se ven situaciones desagradables", analizó.
"No he tenido demasiados episodios pero en los campos de fútbol hace tiempo que se ha ido de las manos esto", lamentó.