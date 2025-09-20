1-2. El Crystal Palace asesta otro golpe al West Ham

La primera ocasión clara fue para los locales, con un centro desde la derecha que Yeremy Pino peinó en el área pequeña y Daichi Kamada remató desviado ante Areola.

El gol de los visitantes llegó en el minuto 37 tras saque de esquina lanzado por Kamada, un cabezazo de Guehi al larguero y, en el rechace, Mateta apareció con rapidez para empujar de cabeza.

La nota negativa para el Palace llegó antes del descanso, cuando Pino sufrió un golpe y tuvo que ser sustituido en el descanso.

Nada más arrancar la segunda parte, el West Ham reaccionó, y en el minuto 49, Bowen conectó un remate cruzado de cabeza tras un córner servido por Diouf y devolvió el empate al marcador.

El equipo de Graham Potter vivió entonces sus mejores minutos, con un intento de Paquetá y de Walker-Peters.

Sin embargo, cuando más apretaban los visitantes, un error en el despeje de la zaga les condenó

En el 69, Tyrick Mitchell aprovechó el falló en el despeje Kostantinos Mavropanos para enganchar una volea precisa y conseguir un triunfo que les coloca arriba de la tabla con nueve puntos.

El West Ham, en cambio, sigue sin levantar cabeza y se mantiene en descenso, dejando preocupantes dudas en su arranque de temporada.