1-3. El Leeds hunde al Wolverhampton, que sigue sin puntuar tras cinco jornadas

El inicio del choque fue esperanzador para los visitantes, que se adelantaron en el marcador en el minuto 8 con un gol de Ladislav Krejci, fichado este verano del Girona, que se convirtió en el primer checo en marca en la historia del club.

El centrocampista definió con la zurda tras un preciso pase al espacio del español Fernando López, también fichado este verano procedente del Celta de Vigo.

Sin embargo, la reacción del Leeds no se hizo esperar y en el minuto 31 Dominic Calvert-Lewin cabeceó un centro medido desde la derecha para poner el empate.

El Leeds se vino arriba y ocho minutos más tarde completó la remontada gracias a un espectacular lanzamiento de falta de Anton Stach que entró por la escuadra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el tiempo añadido del primer tiempo, Noah Okafor amplió la renta con un disparo cruzado tras otra intervención decisiva de Stach.

La segunda mitad estuvo marcada por la impotencia del Wolverhampton, incapaz de generar ocasiones claras para recortar diferencias, mientras que el Leeds defendió cómodamente para firmar una victoria vital que le permite poner distancia con los puestos de descenso.

El Wolves, en cambio, sigue colista y es el único equipo de la Premier que aún no ha puntuado esta temporada.