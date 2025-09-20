2-1. El Almería firma una remontada

El Almería salió muy bien plantado, con el balón bajo control y posicionándose alto para recuperar rápido ante un Sporting que avisó primero con un disparo de Gaspar en el minuto 6, detenido por Andrés Fernández.

Los rojiblancos respondieron con llegadas de Baptistao y Arribas, ambas sin acierto. El partido era intenso, con la defensa indálica adelantada y presionando en campo rival.

En el minuto 23, Gaspar logró el 0-1 y el Almería perdió claridad de ideas ante un Sporting sólido que cerró bien las bandas.

En el tramo final del primer tiempo, los jugadores del Almería tiraron de orgullo, primero con un penalti anulado por el VAR y luego con un disparo de Arribas desde la frontal que se marchó fuera por poco antes del descanso.

Rubi buscó cambiar el panorama en la segunda parte dando entrada a Thalys Henrique y Arnau Puigmal por Baptistao y Melamed.

El Sporting se quedó en inferioridad numérica en el minuto 51 por la expulsión, por doble amonestación, de Guille Rosas y el Almería no tardó en aprovecharlo.

Con balones en largo y juego paciente, Embarba tomó protagonismo, aprovechando espacios limitados para rematar desde fuera del área con un zapatazo que logró batir a Yáñez (m.54).

El Almería, con el empate, intentó progresar por ambas bandas, con Arnau y Chirino buscando el remate, y en los últimos minutos insistió ó con llegadas por derecha e izquierda, aunque sin acierto en el remate.

Lideraron la ofensiva del Almería Puigmal y Arribas, que en el minuto 85 puso por delante a los locales ante un Sporting que buscó el empate hasta el final, sin éxito.

2 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Álex Muñoz (Álex Centelles, m. 94); Baba (Horta, m. 68), Lopy (Guedes, m. 24); Embarba, Arribas, Melamed (Puigmal, m. 46) y Baptistao (Thalys, m. 46).

1 - Real Sporting de Gijón: Yáñez; Guille Rosas, Vázquez, Perrin, Diego Sánchez (Caicedo, m. 92); Carredera, Smith (Cortés, m. 66); Dubasin (Kevin Vázquez, m. 56), Gelabert (Nacho Martín, m. 56), Gaspar (Pablo García, m. 66), y Otero.

Goles: 0-1, m. 23: Gaspar. 1-1, m. 54: Embarba. 2-1, m. 85: Arribas.

Árbitro: Pérez Hernández. Amonestó a Horta (m. 81) y Álex Muñoz (m. 92), de la UD Almería, y a Gaspar (m. 51), Pablo Vázquez (m. 78)y Perrin (m. 88), del Sporting. Expulsó por doble amonestación a los visitantes Guille Rosas (m.51) y Corredera (m.100).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de Segunda División disputado en el Almería Stadium ante 12.588 espectadores.