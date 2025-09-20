2-1. El argentino Santiago Castro lidera con gol la remontada del Bolonia

Al gol del islandés Mikael Egiil Ellertsson, que firmó el 0-1 a favor del Génova, le siguió la decisión de Castro, faro en la ofensiva de un Bolonia que se agarró a su liderazgo para lograr una victoria de resistencia, fundamental para no perder la senda en un inicio irregular de temporada.

Obtuvo su merecida recompensa el goleador argentino, autor de 10 tantos y 4 asistencias la pasada campaña, protagonista en una diana y otro pase de gol en la presente. Lo hizo en el minuto 73, justo a tiempo para la remontada, con un remate imposible en un centro lateral, entre dos defensores y casi de espaldas a la puerta.

Su gol dio alas al Bolonia, que hundió al Génova en los minutos finales hasta que en el 99, después de una revisión del VAR por mano del argentino Valentín Carboni, Orsolini convirtió desde los once metros un penalti que, en un primer momento, pareció iba a ejecutar el propio Castro, una acción que explicó después del partido.

"Yo hago que voy a tirar y así le doy tranquilidad a Orsolini porque le dejan en paz en ese momento. Luego con todo el mundo colocado le dejo el balón y él tira", comentó entre risas.

El próximo rival del Bolonia de Santiago Castro será el Aston Villa de Unai Emery, en Liga Europa, el próximo jueves 25 de septiembre.

Por su parte, el Génova de Patrick Vieria, expulsado por protestar el penalti que evitó el punto del club más antiguo de Italia, no conoce todavía la victoria en la Serie A, con dos empates y dos derrotas.