Bélgica da un paso para clasificarse después de golear a Bosnia (7-2)

Los belgas, de esta forma, se unen a Italia, Hungría y Georgia que también saldaron con victoria sus compromisos de ida de la eliminatoria de clasificación para la Eurocopa, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia entre el 21 de enero al 7 de febrero de 2026, al vencer a Kazakistán (2-1), Rumanía (3-2) y Eslovaquia (4-1), respectivamente.

Justo después del ecuador de la primera parte, Kenneth Vanderheyden marcó dos goles en 34 segundos y, poco después, Marvin Ghislandi y Benneth Vaelen pusieron el 4-0 en el marcador.

Los dos goles de Srdjan Ivanković antes del descanso para los visitantes se intercalaron con el tanto de Jamal Aabbou para Bélgica, que se fue al descanso con un claro 5-2.

En el segundo periodo, Aabbou y Matteo Cordier aumentaron la ventaja en los últimos minutos y dejaron el partido en un claro 7-2.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana y son los siguientes:

Bosnia Herzegovina-Bélgica (20:00, ida 2-7).