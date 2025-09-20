Bellingham y Camavinga reaparecen ante el Espanyol

Madrid, 20 sep (EFE).- Jude Bellingham, operado de un hombro nada más acabar el Mundial de Clubes, y Eduardo Camavinga, que no jugaba con el Real Madrid desde el pasado 23 de abril, reaparecieron ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu y aumentan las opciones para Xabi Alonso en un centro del campo que inició la temporada con pocos efectivos.