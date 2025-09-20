Chivu deja en el aire la titularidad de Lautaro y Josep: "Uno de los Martínez jugara..."

Las molestias en la espalda de Lautaro, capitán y titular indiscutible habitualmente, permitieron a Chivu divertirse durante la rueda de prensa y jugar con la coincidencia de apellidos de dos futbolistas que, esta semana, copan los titulares sobre una posible titularidad en Serie A.
Ambos, Lautaro y Josep, fueron suplentes en Liga de Campeones ante el Ajax y, al menos uno, será titular ante el Sassuolo este domingo.
"Hoy ha entrenado y se ha puesto a disposición, como ya hizo el miércoles. Un capitán debe hacer esto, comprender los momentos difíciles. Me alegra que nunca haya intentado echarse atrás. El miércoles ni siquiera podía caminar, pero se puso a disposición y, por la charla que tuve con él, estoy seguro de que habría salido al campo si hubiera sido necesario. Hoy estaba mejor y ahora está disponible", explicó sobre Lautaro.
La otra posibilidad que maneja el técnico es la de introducir a Josep Martínez como meta titular, en el puesto del suizo Yann Sommer.
"Hago un juego... un Martínez jugará", respondió Chivu en rueda de prensa, evitando la polémica y dejando en el aire la posible titularidad del español.
El meta valenciano, de 27 años, ya sabe lo que es ser titular con el Inter y hacerlo en Liga de Campeones con el Leipzig. Fichado desde el Génova por cerca de 15 millones de euros, tuvo que suplir a Sommer cuando éste se lesionó en la mano derecha la pasada campaña.
Disputó 5 partidos seguidos, uno de ellos ante el Feyenoord en 'Champions', y encajó solo 3 goles. Como 'nerazzurro' ha jugado 10 partidos oficiales y solo perdió uno de ellos, la vuelta de semifinales de Copa Italia ante el Milan (0-3).