Cubarsí se ausenta del último entrenamiento por unas molestias en la rodilla izquierda

El zaguero gerundense se retiró aquejado de dicha dolencia en el minuto 69 del partido de la Liga de Campeones que el equipo azulgrana disputó el pasado jueves frente al Newcastle (1-2).

La más que posible baja de Cubarsí para medirse al Getafe se suma a las de los lesionados Lamine Yamal, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen, que tampoco han saltado al césped del Campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Después de regresar el viernes de Inglaterra, los jugadores disponibles del primer equipo azulgrana han preparado el partido liguero que jugarán este domingo en el Estadio Johan Cruyff, con un aforo de unos 6.000 espectadores.

También han participado en la sesión el portero Emilio Bernad, el lateral izquierdo Jofre Torrents y el atacante Toni Fernández del filial.

