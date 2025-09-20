Detienen en Brasil a presidente de una hinchada del Flamengo y a otros siete por asesinato

São Paulo, 20 sep (EFE).- La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo este sábado a ocho acusados del asesinato de Rodrigo José da Silva Sant'anna, un hincha del Vasco da Gama que fue asesinado el pasado 11 de septiembre en las proximidades del estadio Nilton Santos, según informaron las fuerzas de seguridad.