El israelí Solomon debuta con el Villarreal con una asistencia en su primera intervención

Solomon llegó al Villarreal cedido por el Tottenham en una operación que se concretó cuando quedaban apenas tres minutos para cerrar la ventana estival de fichajes y no había jugado aún con su nuevo equipo hasta este sábado.

El atacante, con el 6 a la espalda, saltó al terreno de juego en el minuto 67 por Moleiro con 0-1 en el marcador y apenas unos segundos después, en su primer contacto con el balón, asistió a Mikautadze para que marcara de cabeza el empate. Lo hizo desde la banda izquierda, en la que se situó el resto del encuentro.

La llegada de Solomon ha provocado rechazo en una parte de la afición y de Villarreal y, de hecho, han aparecido algunas pegatinas en la ciudad contrarias a su fichaje y al de Thomas Partney, que está acusado de cinco delitos de agresión sexual y de uno de violación.

Solomón fue recibido con una ovación similar a la del resto de los compañeros que salieron desde el banquillo y la cuenta oficial del club celebró su primera intervención. "El centro de Manor Solomon fue medio gol", destacó.

Hace unos días, preguntado por las protestas en la Vuelta ciclista a España por la presencia de un equipo israelí, Solomon se mostró orgulloso de su país pero no quiso ir más allá.

"Estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy israelí. Estoy orgulloso de serlo. Pero estoy aquí para jugar al fútbol", señaló Solomon, que es internacional absoluto con su selección.