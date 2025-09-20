"Ganen o plomo", dice la pintada de anónimos en la casa de jugador de Olimpia

El padre del jugador, Pablo González, dijo este sábado a radio Monumental que, según las cámaras de seguridad de la residencia, la pintada fue hecha alrededor de la 01.00 de la madrugada (04.00 GMT) por dos personas que llegaron en una motocicleta.

"Esto ya cruza límites. Nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en cancha", dijo Chávez. Añadió que "los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre".

Agregó que "hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto" porque hay muchas formas de protestar y quejarse.

La esposa del jugador, Karimi Chávez, publicó en Instagram una fotografía del mensaje.

El futbolista no jugó el viernes contra Trinidense debido a que se recupera de una lesión.

La prensa local informó de que la casa del capitán del Olimpia, Richard Ortiz, también fue pintada con mensajes para exigirle que deje el equipo y tildarlo de "mercenario".

Olimpia contrató el 27 de agosto pasado al entrenador Ever Almeida, el cuarto del año para intentar enderezar el rumbo. Sin embargo, la decepcionante campaña continúa.

Antes de Almeida, dirigieron el equipo los argentinos Ramón Díaz, Fabián Bustos y Martín Palermo.

Olimpia ocupa el décimo puesto entre doce equipos del torneo Clausura, con 13 puntos en igual número de partidos, y está a 12 del líder Guaraní.