Giráldez prescinde de Williot Swedberg para la visita a Vallecas

El técnico del Celta prescinde de Swedberg para la visita a Vallecas. Es la primera vez que el extremo se queda fuera de la convocatoria desde que Giráldez asumió la dirección del primer equipo. La pasada temporada, el sueco disputó 32 partidos, 15 de ellos como titular, en los que anotó 4 goles y repartió 5 asistencias.

Swedberg, de 21 años, empezó la temporada como titular. Disputó 57 minutos en la derrota ante el Getafe, y a partir de ahí su protagonismo decreció: 27 minutos ante el Mallorca, 45 ante el Betis y 20 contra el Villarreal. En el último duelo ante el Girona ni saltó al terreno de juego.