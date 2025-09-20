Fútbol Internacional

Giráldez prescinde de Williot Swedberg para la visita a Vallecas

Vigo, 20 sep (EFE).- La ausencia del internacional sub-21 sueco Williot Swedberg es la principal novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra el Rayo, a la que regresa el centrocampista Damián Rodríguez y en la que no está, en este caso por lesión, el defensa Marcos Alonso.

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 08:35
El técnico del Celta prescinde de Swedberg para la visita a Vallecas. Es la primera vez que el extremo se queda fuera de la convocatoria desde que Giráldez asumió la dirección del primer equipo. La pasada temporada, el sueco disputó 32 partidos, 15 de ellos como titular, en los que anotó 4 goles y repartió 5 asistencias.

Swedberg, de 21 años, empezó la temporada como titular. Disputó 57 minutos en la derrota ante el Getafe, y a partir de ahí su protagonismo decreció: 27 minutos ante el Mallorca, 45 ante el Betis y 20 contra el Villarreal. En el último duelo ante el Girona ni saltó al terreno de juego.

