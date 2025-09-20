Fútbol Internacional

Joven marroquí que perdió familiares en el terremoto de Marruecos hace el saque de honor

Madrid, 20 sep (EFE).- El marroquí Abderrahim Ouhida, de 16 años, quien perdió a sus padres, abuelo y a dos de sus hermanos en el terremoto en Marruecos en septiembre de 2023, que dejó más de 2.862 muertos, hizo este sábado el saque de honor en el partido entre Real Madrid y Espanyol disputado en el Santiago Bernabéu.

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 11:35
El joven marroquí apareció en la televisión de su país tras la catástrofe, llorando desconsolado por haber perdido a sus familiares, con una camiseta del Real Madrid. Y el conjunto blanco quiso tener un gesto hacia él.

Por ello, Abderrahim Ouhida hizo el saque de honor del partido entre Real Madrid y Espanyol, vestido con una camiseta del conjunto blanco con su nombre y el ‘10’ a la espalda, y recibió el aplauso de todo el público en el Santiago Bernabéu y de los futbolistas sobre el terreno de juego, haciéndole un pasillo hasta el círculo central.

El joven marroquí abrazó a varios jugadores del Real Madrid, como Mbappé, Vinícius o Mastantuono y dejó el terreno de juego para dirigirse a la grada a presenciar el partido.

