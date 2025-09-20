Joven marroquí que perdió familiares en el terremoto de Marruecos hace el saque de honor

El joven marroquí apareció en la televisión de su país tras la catástrofe, llorando desconsolado por haber perdido a sus familiares, con una camiseta del Real Madrid. Y el conjunto blanco quiso tener un gesto hacia él.

Por ello, Abderrahim Ouhida hizo el saque de honor del partido entre Real Madrid y Espanyol, vestido con una camiseta del conjunto blanco con su nombre y el ‘10’ a la espalda, y recibió el aplauso de todo el público en el Santiago Bernabéu y de los futbolistas sobre el terreno de juego, haciéndole un pasillo hasta el círculo central.

El joven marroquí abrazó a varios jugadores del Real Madrid, como Mbappé, Vinícius o Mastantuono y dejó el terreno de juego para dirigirse a la grada a presenciar el partido.