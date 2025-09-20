Julián Alvarez regresa a la convocatoria

“Julián está todavía con alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones y creo que va por ahí un poco”, contestó el técnico en la mañana de este sábado en rueda de prensa cuando fue preguntado por si ‘La Araña’ estaba lista para jugar de titular.
Julián Alvarez, en cualquier caso, regresa a la convocatoria de Simeone, que también dispone de David Hancko, aquejado de un esguince de tobillo desde el partido del pasado sábado contra el Villarreal (viajó a Liverpool, pero no disputó ningún minuto), y mantiene las bajas de Álex Baena, José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso.
La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Marc Pubill y Javi Galán; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Taufik Seidu y Marcos Llorente; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone, Jano Monserrate y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.