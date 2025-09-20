Julián Alvarez regresa a la convocatoria

Majadahonda (Madrid), 20 sep (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores de Diego Simeone para el partido de este domingo contra el Mallorca, aunque mantiene “algunas molestias”, según explicó este sábado Diego Simeone, pendiente de las “sensaciones” del futbolista argentino para alinearlo en el encuentro en el estadio Son Moix.