Julián Álvarez “todavía está con alguna molestia”

“En principio, Hancko está mejor del tobillo. Julián todavía está con alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones y creo que va por ahí un poco”, explicó el preparador argentino, preguntado por si los dos estaban listo para ser titulares, en la rueda de prensa posterior al entrenamiento, en el que contó por segundo día consecutivo con Julián el atacante de la Albiceleste al mismo ritmo del grupo.

Fue una sesión suave, que no alcanzó la hora de duración, sin pistas sobre el posible once del técnico para la visita a Mallorca, con cuatro bajas seguras: Álex Baena (por una operación de apendicitis el pasado 2 de septiembre); Thiago Almada (por una lesión muscular); José María Giménez (fuera de acción desde el pasado 20 de junio); y Johnny Cardoso (con un esguince de tobillo desde el entrenamiento del pasado lunes).

Julián Álvarez fue cambiado al descanso del encuentro del pasado sábado contra el Villarreal por unas molestias en la rodilla, que lo impidieron viajar y jugar el pasado miércoles contra el Liverpool en Anfield, aunque ya se ejercita con el grupo desde el viernes para estar listo para el choque contra el Mallorca.