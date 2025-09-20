La duda de Julián Álvarez, frente a la necesidad

El delantero argentino no es un regreso más para el Atlético. Es su máximo goleador en el pasado ejercicio, con 29 tantos, su figura, el más titular de todos en el ataque y el futbolista más diferencial que posee en su línea ofensiva, que fue baja en Anfield por unas molestias en la rodilla y que se ha entrenado con el grupo en las dos últimas sesiones.

Simeone, sin embargo, abrió la duda este sábado con su titularidad. Quizá más. “Julián está todavía con alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones y creo que va por ahí un poco”, advirtió este mismo sábado tras el suave y breve entrenamiento matutino, con vistas a que sus futbolistas recuperen de la mejor forma posible tras el esfuerzo de Liverpool.

A la espera de Álex Baena y José María Giménez, ya en el tramo final de su recuperación, más Thiago Almada y Johnny Cardoso, también lesionados y bajas para el duelo de este domingo, Diego Simeone ya dispone de David Hancko, sin minutos en Anfield por un esguince en el tobillo derecho del que ya está repuesto. La duda es si será titular, como Julián Álvarez.

Los dos, en condiciones normales, serían indiscutibles en el esquema de Simeone, prueba de la importancia que tienen para el técnico, que no ha dado pistas sobre el once, pendiente de ambos, aunque no cambiará mucho más respecto a Liverpool, con hombres aparentemente fijos como Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Pablo Barrios, Giuliano Simeone o Nico González, más la probable entrada de Koke Resurección.

¿Y Antoine Griezmann? Más allá de la duda de Julián Álvarez, el francés, Alexander Sorloth y Giacomo Raspadori compiten por uno o dos puestos en el ataque del Atlético, dependiendo de la evolución del goleador argentino y de la elección del esquema.

Simeone está ocupado por tantos goles en contra (siete en cinco encuentros, uno solo de ellos con la portería de Jan Oblak imbatida) y presionado aún por la puntuación. Su 5 de 12, aún a siete puntos del Real Madrid, es todavía una marca deficiente cuando asoma el derbi contra el conjunto blanco en una semana. Entre medias, en Atlético recibirá al Rayo Vallecano.

Su undécimo puesto en LaLiga está muy por debajo de las expectativas. Reconfortado con el 2-0 al Villarreal, el inicio y el final en Liverpool lo advierten, con la crisis aún al acecho, pendiente de más victorias y más determinantes, sobre todo lejos de su estadio.

Porque el Atlético dispara sus dudas fuera del Metropolitano. No es solo una cuestión de resultados (6 victorias en sus últimas 19 salidas entre todos los torneos, incluido el Mundial de Clubes, o 3 en sus 12 desplazamientos más recientes en LaLiga), sino también de planteamientos y aspectos fundamentales del juego como visitante. Lo necesita de forma urgente. Es indispensable para competir como se propone este curso.

Enfrente, el Mallorca busca levantarse del mal inicio de curso en un Estadio Mallorca Son Moix que recibirá al equipo por primera vez después del caso Dani Rodríguez.

Los bermellones encajaron una derrota muy dura ante el Espanyol (3-2) tras jugar más de 45 minutos con un jugador más, quedándose con un solo punto tras caer ante Barcelona (0-3) y Real Madrid (2-1) y empatar al filo del descuento contra el Celta de Vigo (1-1).

El partido estará marcado por un posible regreso a la línea de cuatro defensas de los bermellones, que podrían vivir la primera titularidad de Pablo Maffeo en esta temporada, tras el polémico mercado veraniego y haber mostrado un buen nivel en la segunda parte ante el Espanyol.

El cambio de sistema atrás condicionará la parcela ofensiva, donde Vedat Muriqi podría quedarse como única referencia después de marcar tres goles en los dos últimos partidos ligueros, recordando a la mejor versión del 'Pirata'.

En el centro del campo se espera que regrese Samu Costa al pivote, un futbolista que subirá la intensidad de un equipo que se ha mostrado endeble atrás en las primeras jornadas y quiere "volver a ser difícil para el rival", según dijo Arrasate en la previa.

La principal duda estará en la banda que no ocupen Sergi Darder o Pablo Torre, puesto que Asano podría recuperar su puesto tras jugar cuatro minutos en los dos choques anteriores, aunque Jan Virgili podría disfrutar de su primera titularidad en el fútbol profesional.

Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Virgili o Asano, Pablo Torre, Sergi Darder; Vedat Muriqi.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri o Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González o Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez o Sorloth.

Árbitro: Francisco José Hernández (Comité Extremeño).

Puestos: RCD Mallorca (19º, 1 punto); Atlético de Madrid (11º, 5 puntos).

El dato: Jagoba Arrasate solo ha ganado un partido contra el Atlético de Madrid.

Jagoba Arrasate: "Tenemos que volver a ser difíciles para el rival".

Simeone: “Amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado”

Bajas: Dani Rodríguez (decisión técnica) y Javi Llabrés (lesión), en el Mallorca; Baena, Almada, Giménez y Cardoso (por lesión), en el Atlético.

Dudas: Marash Kumbulla, en el Mallorca; Julián Alvarez, en el Atlético de Madrid.