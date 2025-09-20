Querétaro sorprende al Pachuca con goles del uruguayo Homechenko y el ecuatoriano Julio

En un duelo de la novena jornada en el que jamás se sintió cómodo, el Pachuca acrecentó su crisis. Después de ganar cuatro partidos seguidos en el arranque del torneo, suma un empate y cuatro derrotas en sus último cinco encuentros.

Colocado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, los Gallos salieron a presionar en campo de su rival y en el minuto 11 cosecharon los frutos de su osadía. Homechenko convirtió un penalti, tras una falta en el área del argentino Sergio Barreto.

Pachuca, que llegó al juego con un empate y tres derrotas en sus últimas cuatro salidas, salió en busca de la igualada ante un rival bien parado atrás.

En el 37 el ecuatoriano Enner Valencia estuvo cerca de empatar el duelo, pero la defensa despejó la pelota.

Querétaro encontró el contraataque que buscaba en el 45+9 y puso el 0-2 con un remate cruzado de Julio, de pierna derecha.

En la segunda mitad, el Querétaro mantuvo el orden atrás con una zaga liderada por el mundialista Diego Reyes. Los Tuzos dominaron en gran parte del tiempo, pero hicieron poco con la pelota.

Los Gallos sumaron su segundo triunfo con un empate, seis derrotas y siete unidades. Se mantienen en el penúltimo escaño, aunque a un punto del duodécimo. Pachuca va séptimo con 13 unidades.

La novena jornada del Apertura comenzó ayer, cuando el Cruz Azul derrotó por 3-2 al Juárez FC para confirmarse en el primer lugar, dos punto encima de los Rayados de Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, que recuperarán el liderato si superan este sábado al América.

Luka Romero, el uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela convirtieron por los celestes, en tanto Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio descontaron por el Juárez.

En otros duelos, el Tijuana goleó por 5-0 al León, que resintió la ausencia en la cancha del mundialista colombiano James Rodríguez; Necaxa superó por 1-0 al Puebla y Mazatlán empató 1-1 con el Atlas.

Hoy, además del Monterrey-América, partido más esperado de la jornada, los Tigres UANL visitarán a los Pumas UNAM y el campeón Toluca a las Chivas de Guadalajara.

Le fecha nueva concluirá este domingo con el encuentro Santos Laguna-San Luis.