Racing y Vélez ganan fuera de casa y vuelven a poner la mira en la Copa Libertadores

Ambos equipos están involucrados en los cuartos de final de la Copa Libertadores, que definirán este sábado.

Con goles del colombiano Duván Vergara y Matías Zaracho, la Academia se impuso a domicilio a Huracán y llega afilado al cruce como local ante Vélez, luego de haberse impuesto por 0-1 en la ida en el Estadio José Amalfitani.

En tanto, el Fortín tuvo su impulso anímico para revertir esta serie al imponerse por 1-2 ante San Martín, en San Juan, con los goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. Descontó Ignacio Puch.

Este viernes Deportivo Riestra venció por 1-0 a Gimnasia y quedó provisionalmente como líder de la Zona B con 19 puntos, uno más que River Plate y Vélez Sarsfield.

Por esta misma zona, Lanús doblegó por 2-1 a Platense y quedó en cuarto lugar con 16 unidades, a la espera de su partido de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana como visitante ante Fluminense luego de haberse impuesto 1-0 en la ida como local.

La jornada continuará con cuatro partidos este sábado.