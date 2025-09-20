Fútbol Internacional

Simeone: “Amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado”

Majadahonda (Madrid), 20 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que ama ser técnico, le “encanta” y es “un apasionado”, porque sino no estaría “en el lugar” que está, al tiempo que admitió que la “responsabilidad aumenta” con el tiempo y remarcó la importancia de los resultados, porque "hay que ganar".

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 10:05
“Amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado, me imagino que como casi todos o todos los entrenadores, sino no estaríamos en el lugar que estamos”, valoró en rueda de prensa en el Centro Deportivo de Majadahonda, en Madrid, después del entrenamiento matutino.

“Está claro que, al pasar los años, siempre la responsabilidad aumenta, en vez de bajar aumenta, pero por una cuestión de vida, normal. Es reinventarse, buscar encontrar diferentes caminos para poder sostenerse y, sobre todo, que te acompañen los resultados, porque al final todo es muy lindo, pero hay que ganar”, añadió.

