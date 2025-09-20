Simeone: “Amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado”

“Amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado, me imagino que como casi todos o todos los entrenadores, sino no estaríamos en el lugar que estamos”, valoró en rueda de prensa en el Centro Deportivo de Majadahonda, en Madrid, después del entrenamiento matutino.

“Está claro que, al pasar los años, siempre la responsabilidad aumenta, en vez de bajar aumenta, pero por una cuestión de vida, normal. Es reinventarse, buscar encontrar diferentes caminos para poder sostenerse y, sobre todo, que te acompañen los resultados, porque al final todo es muy lindo, pero hay que ganar”, añadió.