Simeone, con las bajas de Baena, Giménez, Almada y Cardoso

Aunque tanto Baena como Giménez ya están en el tramo final de su puesta a punto, en la que siguen con trabajo específico de recuperación, aún no están disponibles para volver a la competición por la operación de apendicitis a la que fue sometido el español el pasado 2 de septiembre y las lesiones que han dejado al uruguayo sin jugar desde el 20 de junio, cuando sufrió una dolencia muscular en el Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders.

También son baja Johnny Cardoso, que sufrió un esguince de tobillo en la sesión del pasado lunes (no viajó por ese motivo a Liverpool), y Thiago Almada, fuera de los últimos dos choques por una lesión muscular padecida la pasada semana con su selección y que requiere todavía dos semanas más de recuperación para su regreso.

Sí está disponible Julián Álvarez, que se entrenó por segundo día seguido con el grupo, una vez superadas unas molestias en la rodilla; al igual que David Hancko, que viajó a Liverpool pese a su esguince de tobillo aunque no disputó ningún minuto. Ya está apto para entrar en juego, previsiblemente desde el once inicial de Diego Simeone, que, en cualquier caso, no ha dado pistas sobre su elección para la alineación titular.