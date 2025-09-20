Simeone: “El camino es el que atravesamos en el partido del otro día en Liverpool”

“La representación de lo que pasó en el partido (ante el Liverpool) nos invita a tener el qué de demostrar cómo son y cómo juegan (sus jugadores). Y el camino es el que atravesamos en el partido del otro día”, explicó durante la rueda de prensa de este sábado tras el entrenamiento matutino, pendiente aún para el once de las molestias de Julián Alvarez y con las bajas por lesión de Álex Baena, José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso.

“Después del partido (contra el Liverpool), obviamente, dolidos por el esfuerzo que se había hecho y no pudimos llevarnos nada para casa, pero sabiendo que, después de los 20 minutos, competimos como hay que competir en la Liga de Campeones, en LaLiga y en todo lo que juguemos”, repasó.

“Creyente absoluto de que el fútbol pasa por la eficacia”, es la ruta que marca el técnico argentino para la evolución del equipo, rumbo al duelo de la quinta jornada, recién ganado su primer y único duelo de esta campaña (2-0 al Villarreal, el pasado sábado), y a una salida en LaLiga. El conjunto rojiblanco ha ganado sólo tres de las últimas doce de Liga, desde la derrota en Leganés del pasado mes de enero, por 1-0.

“Necesitamos enfrentar mejor los partidos en el inicio, sobre todo fuera de casa, y tener más contundencia. Cuando hay eficacia, juegues de local o de visitante, evidentemente tienes más posibilidades de ganar”, abundó Simeone, que insistió en el crecimiento desde atrás hacia adelante, una vez que su conjunto ya ha encajado siete goles en esta campaña en cinco choques.

“Hemos tenido pasajes diferentes en el inicio de Liga. En todos hemos podido hacer goles, hemos hecho el primer gol, y después hemos terminado perdiendo o empatando. Necesitamos mejorar en la parte defensiva. No tengo duda. Porque, a partir de mejorar ese aspecto, el equipo seguirá creciendo, porque tiene jugadores que todavía no han podido involucrarse, caso Baena, Almada o Cardoso”, dijo.

“Son jugadores importantes que han venido al club para jugar y necesitamos de su trabajo y de su juego”, destacó Simeone sobre esos tres fichajes, actualmente de baja por lesión: Baena sólo ha podido jugar un partido hasta ahora, en la primera jornada ante el Espanyol, y Almada ha disputado tres de los cinco, al igual que Johnny Cardoso.

El delantero Giacomo Raspadori, fichado al Nápoles, se estrenó el pasado miércoles como titular contra el Liverpool. “Cuando pensamos en él, pensamos en un jugador que, seguramente, con el correr de los partidos y el tiempo, se empezará a ver para aquellos que no lo conocían a un jugador interesante de segunda punta, puede jugar en banda, de interno…”, resaltó.

“Un jugador que tiene muy buen juego asociativo, trabajador, con muy buen golpeo de pelota, ya sea con la pierna derecha o izquierda, y todo esto que estoy contando ojalá lo puedan ver para que él lo pueda demostrar. No tengo duda de que el partido del otro día, que no era simple empezar de titular en su primera aparición, lo hizo correcto”, valoró.

“Nos puede dar mucho más, tiene mucho más para darnos, lo vamos a exigir mucho más, ya hemos hablado con él de las cosas que necesita despertar y, a partir de ahí, ojalá todo lo anterior que dije se pueda ver en poco”, añadió Simeone, que también habló de Alexander Sorloth, suplente en los dos últimos encuentros del conjunto rojiblanco.

El atacante noruego ha marcado sólo un gol (como Julián Álvarez, Nico González, Pablo Barrios y Giuliano Simeone por los dos de Marcos Llorente) en este inicio del curso. Lo logró en la segunda jornada, en el 1-1 contra el Elche.

“Lo que siempre le valoro a Álex es que siempre tiene situaciones de gol. En casi todos o todos los partidos siempre ha convivido con una situación importante y se la genera por sus movimientos, su desmarque, su cabezazo, su uno contra uno con el portero... Son delanteros, que pueden hacer un gol y volver a la racha que han tenido la temporada pasada y en este periodo de recorrido le está costando más encontrar esa eficacia que va a volver a tener a partir de que aparezca el primer gol”, analizó Simeone.

Este domingo aguarda el Mallorca. “Entrenamos estos días buscando llegar de la mejor manera en la recuperación para el partido de este domingo y ojalá podamos tener un partido importante con un equipo que tiene unas características muy claras de su juego por su entrenador (Jagoba Arrasate), que siempre lo ha representado de la mejor manera. Un equipo que tiene las necesidades mismas que estamos teniendo nosotros en Liga y no me imagino otro partido que duro, difícil y peleado”, avanzó.