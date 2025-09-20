Vinícius y Gonzalo cambian la cara al ataque del Real Madrid

Después de iniciar la Liga de Campeones en el banquillo ante el Olympique de Marsella, Vinícius vuelve a la titularidad ante el Espanyol. Xabi Alonso mantiene en el banquillo a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, a los que anunció dará minutos durante el partido, y a Endrick, los tres recuperados de las lesiones que les han impedido tener minutos esta temporada.

La bajas por sanción de Dean Huijsen permite la entrada en el centro de la zaga de Asencio, mientras que la de Trent Alexander-Arnold por lesión dará continuidad a Dani Carvajal en el lateral derecho. Xabi realiza ajustes tácticos y cambios de posición, con Franco Mastantuono en el centro del campo por Arda Güler, y un nuevo tridente.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Carvajal, Militao, Raúl Asencio, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Mastantuono; Vinícius, Mbappé y Gonzalo.