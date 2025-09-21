0-0. El Bournemouth de Iraola aguanta el pulso

Los 'Cherries', que solo han perdido un partido en esta Premier, precisamente contra el Liverpool, son uno de los equipos más en forma en este inicio de curso y, aunque no pudieron aprovecharse de un Newcastle que jugó entre semana contra el Barcelona en Liga de Campeones, sacaron un empate que les sirve para sostenerse arriba.

Fue un partido espeso, con pocas oportunidades y apenas un par de disparos a portería. Eddie Howe, técnico de los 'Magpies', rotó bastante, pensando en la resaca del Barcelona, y colocó a Nick Woltemade en la punta de ataque.

El gigantón alemán, que marcó al Wolverhampton Wanderers, pero no tuvo suerte contra el equipo español, no estuvo acertado esta vez y su jugada más destacada fue cuando pidió un penalti por agarrón de Diakité. El germano exageró demasiado la caída y ni el árbitro ni el VAR sancionaron la acción.

El punto permite al Bournemouth subir hasta la tercera posición, a la espera de lo que haga el Arsenal contra el Manchester City, con diez unidades de quince posibles, mientras que el Newcastle no acaba de arrancar y es decimotercero con seis puntos.

